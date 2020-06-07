В больнице, переоборудованной для пациентов с COVID-19, умер патологоанатом

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:59:56+03:00

В Новосибирске скончался врач, работавший в медучреждении, переоборудованном для пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Патологоанатом из медсанчасти №25 Илья Жарков заразился коронавирусом в середине мая, сегодня стало известно о его смерти. Он работал в медучреждении несколько лет. Этой весной медсанчасть переоборудовали для работы с больными коронавирусом.

Как рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева, в середине мая у патологоанатома подтвердился диагноз COVID-19. Серьезных заболеваний у него не было.

- 21 числа мой коллега перестал выходить на связь, - сообщает Юлия. – Сегодня стало известно о его смерти.

Очередной жертве болезни было 49 лет, по словам родственников, у мужчины отказало сердце.

Напомним, по официальной сводке от оперативного штаба Новосибирской области за 6 июня, в регионе две новых смерти. В целом за время пандемии в регионе скончался 41 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU