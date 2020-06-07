В больнице, переоборудованной для пациентов с COVID-19, умер патологоанатом
Патологоанатом из медсанчасти №25 Илья Жарков заразился коронавирусом в середине мая, сегодня стало известно о его смерти. Он работал в медучреждении несколько лет. Этой весной медсанчасть переоборудовали для работы с больными коронавирусом.
Как рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева, в середине мая у патологоанатома подтвердился диагноз COVID-19. Серьезных заболеваний у него не было.
- 21 числа мой коллега перестал выходить на связь, - сообщает Юлия. – Сегодня стало известно о его смерти.
Очередной жертве болезни было 49 лет, по словам родственников, у мужчины отказало сердце.
Напомним, по официальной сводке от оперативного штаба Новосибирской области за 6 июня, в регионе две новых смерти. В целом за время пандемии в регионе скончался 41 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU