2020-06-07T15:59:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В больнице, переоборудованной для пациентов с COVID-19, умер патологоанатом

21 мая врач перестал выходить на связь
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирске скончался врач, работавший в медучреждении, переоборудованном для пациентов с коронавирусом.В Новосибирске скончался врач, работавший в медучреждении, переоборудованном для пациентов с коронавирусом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Патологоанатом из медсанчасти №25 Илья Жарков заразился коронавирусом в середине мая, сегодня стало известно о его смерти. Он работал в медучреждении несколько лет. Этой весной медсанчасть переоборудовали для работы с больными коронавирусом.

Как рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева, в середине мая у патологоанатома подтвердился диагноз COVID-19. Серьезных заболеваний у него не было.

- 21 числа мой коллега перестал выходить на связь, - сообщает Юлия. – Сегодня стало известно о его смерти.

Очередной жертве болезни было 49 лет, по словам родственников, у мужчины отказало сердце.

Напомним, по официальной сводке от оперативного штаба Новосибирской области за 6 июня, в регионе две новых смерти. В целом за время пандемии в регионе скончался 41 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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