«Искали место без камер»: подростки с битами разгромили иномарки во дворе многоэтажки

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:01:20+03:00

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Ночью в пятницу, 5 июня, в Ленинском районе группа подростков разбила задние стекла у нескольких иномарок. Информацию об этом владельцы машин разместили в социальных сетях.

— Это произошло на улице Бронной, 34/4 и 34/1. Имеется запись с камер, но лиц не видно. Возможно, они это сделали по приколу, — пишет в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» пострадавшая сибирячка.

По словам девушки, на записи с камер слышно, как подростки спрашивают: «Это что камера? Камера». Сибирячка предполагает, что ребята выбирали дворы с малозаселенными домами. Так же ей кажется, что под курткой у одного из подозреваемых спрятана бита или что-то тяжелое.

— Мы уже обратились в полицию. Правоохранительные органы приехали, составили протокол. В понедельник пойдем к участковому относить видео, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Ольга. — В группу нашего дома, в управляющую компанию отправили запись. Соседи должны знать, и внимание обращать на все, потому что завтра могут разбить их авто.

Одна из пострадавших машин. Фото: Ольга Константинова.

Группа подростков разбила задние стекла у машин. .

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