«Она огромная»: под Новосибирска медведица вышла к людям в поисках детеныша

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:15:10+03:00

Жители региона не раз видели, как звери выходили к людям

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В Новосибирской области жители Искитимского района встретились с медведями. Об этом КП-Новосибирск сообщила читательница Татьяна.

— Мы сейчас живем дачном обществе «Юбилейное», станция Евсино. Первый раз увидели медведя 18 мая. Я посмотрела вдаль, а там что-то черное ходит. Подумала, что медведь и пошла к соседу. Он как раз охотник, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна. — Тот посмотрел, тоже подумал на медведя. Спустил своих собак и они прогнали его в сторону леса.

По словам сибирячки, через час они увидели, как из леса вышла медведица и встала на задние лапы. Видимо, искала свое дитя. Никого не обнаружив, она развернулась и пошла обратно. Татьяна решила снять видео, но на кадрах удается разглядеть косолапого не сразу.

Медведица шла по перерытой куче земли прямо к лесу. Из-за этого она, скорее всего, слилась с линией горизонта.

— Среди дачников сейчас слухи ходят, что и зимой их тут видели. На снегу были следы лап вроде как медвежонка, — говорит Татьяна.

Уважаемые читатели, если у вас есть какая-либо информация о данном факте или вы своими глазами видели медведей в названном районе пишите нам по телефону: 8-923-145-11-03 (WhatsApp)

Медведица вышла в поисках своего детеныша.

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