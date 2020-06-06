График отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года: список улиц, сколько продлится

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:52:02+03:00

Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года

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Стал известней график отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года. Информация появилась на сайте «Сибирской генерирующей компании».

— На время проведения испытаний станции остановят теплофикационное оборудование — в эти периоды будет отсутствовать горячая вода у потребителей. После каждого этапа испытаний бригадам потребуется еще от трех до семи дней на устранение выявленных дефектов, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено, — сообщают в пресс-службе.

Итак, публикуем адреса и сроки отключения горячей воды в Новосибирске:

1. ТЭЦ-5: зона ПНС-11. Срок: 15.06 — 26.06

2. ТЭЦ-4: зона ПНС-5. Срок: 30.06 — 9.07

3. ТЭЦ-2: Ленинский вывод. Срок: 13.07 — 24.07

4. ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода. Срок: 13.07 — 22.07

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