За сутки в Новосибирске 8 детей заразились коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске 8 детей заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает оперштаб Новосибирской области на 6 июня.

— В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб. — Всего в регионе — 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе 216 детей.

Напомним, что еще вчера, 5 июня количество зараженных детей было всего 208 детей.

Сегодня утром, 6 июня, стало известно о двух умерших сибиряках от коронавируса. Это были женщина и мужчина в возрасте 78 и 79 лет.

Хотим отметить, что сейчас в Новосибирске продлен режим самоизоляции до 30 июня. Так же введен обязательный масочный режим. Сибиряки должны находится в них в любом общественном месте включая транспорт, улицы города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU