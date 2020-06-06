За сутки в Новосибирске 8 детей заразились коронавирусом
В Новосибирске 8 детей заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает оперштаб Новосибирской области на 6 июня.
— В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб. — Всего в регионе — 3441 случай заражения коронавирусом. В том числе 216 детей.
Напомним, что еще вчера, 5 июня количество зараженных детей было всего 208 детей.
Сегодня утром, 6 июня, стало известно о двух умерших сибиряках от коронавируса. Это были женщина и мужчина в возрасте 78 и 79 лет.
Хотим отметить, что сейчас в Новосибирске продлен режим самоизоляции до 30 июня. Так же введен обязательный масочный режим. Сибиряки должны находится в них в любом общественном месте включая транспорт, улицы города.
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ИСТОЧНИК KP.RU