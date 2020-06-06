В Новосибирске умерли два пациента с коронавирусом: рассказываем, кто они

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:31:11+03:00

В регионе опасная болезнь унесла жизни уже 40 человек

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Стало известно еще о двух умерших от коронавирусной инфекции. Информацию о погибших выдал региональный оперштаб.

-Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет. Всего 40 пациентов скончались от коронавируса. В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — 10 пациентов, — сообщает оперштаб.

Напомним, что 5 июня, было известно еще о двух умерших. Это были женщина и мужчина в возрасте 71 и 64 года. В отделениях реанимации находмлось 42 человека, а на ИВЛ — 15 пациентов.

Так же сегодня днем, новосибирский опершаб выдал обновленную статистику по числу заблевших коронавирусной инфекцией. Их число — 107 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU