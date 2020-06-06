2020-06-06T04:59:45+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Количество зараженных в Новосибирске и области более трех тысяч человек.Количество зараженных в Новосибирске и области более трех тысяч человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

По данным регионального оперштаба в Новосибирске 3334 человека заразились коронавирусной инфекцией. Наша карта покажет в каких районах области это произошло.

— 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ, — сообщает статистику оперштаб.

Коронавирусная инфекция уже обнаружена в крупных населенных пунктах — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в 22 районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах.

Ранее, в четверг 5 июня, стало известно о двух умерших от коронавируса. Это были две женщины в возрасте 34 и 59 лет. Число погибших от инфекции достигло 36 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на 6 июня 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам
В Новосибирске увеличилось число краж и грабежей в период самоизоляции
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Насколько хорошо вы знаете «Евгения Онегина»: пройдите тест в честь дня рождения Александра Пушкина
«Разулись и уснули у лифта»: спящая парочка в бизнес-центре рассмешила сибиряков
«Избили и привязали к батарее»: бизнесмена день держали в плену из-за партии масок за 31 миллион рублей
«Рядом с его велосипедом — следы медведя»: под Пермью в лесу пропал 10-летний мальчик
«Врачей не хватает, лечит гинеколог»: сибирячка рассказала, как ее мама с подозрением на коронавирус оказалась в больнице
Будут ли работать кладбища в Новосибирске на родительскую субботу 6 июня 2020 года
Прокуратура проверит многодетную мать, у которой забрали пятерых детей
В Новосибирске спасатели продезинфицируют школы перед ЕГЭ
Затопило всю дорогу: в Ленинском районе забил фонтан кипятка
За время пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 5,6 миллионов рублей
Погода на выходных в Новосибирске: чего ждать сибирякам 6 и 7 июня 2020 года
«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
Нарушитель, вооруженный пистолетом, задержан
«Ржавая развалюха, как она еще едет»: новосибирцев возмутило состояние «скорой», застрявшей в яме