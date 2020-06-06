Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

6 Июнь 2020 2020-06-06T04:59:45+03:00

Количество зараженных в Новосибирске и области более трех тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие

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По данным регионального оперштаба в Новосибирске 3334 человека заразились коронавирусной инфекцией. Наша карта покажет в каких районах области это произошло.

— 187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ, — сообщает статистику оперштаб.

Коронавирусная инфекция уже обнаружена в крупных населенных пунктах — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в 22 районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском районах.

Ранее, в четверг 5 июня, стало известно о двух умерших от коронавируса. Это были две женщины в возрасте 34 и 59 лет. Число погибших от инфекции достигло 36 человек.

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