2020-06-05T22:13:59+03:00
Общество

Насколько хорошо вы знаете «Евгения Онегина»: пройдите тест в честь дня рождения Александра Пушкина

Великий поэт родился 6 июня 1799 года
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Шестого июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»Шестого июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»
Изменить размер текста:

Шестого июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Имя великого поэта знакомо с детства каждому жителю России. И, несмотря на то, что с Новосибирском его судьба не была так тесно сплетена как, скажем, с Санкт-Петербургом, в нашем городе есть много интересных вещей, с ним связанных. О самых ярких из них рассказали в своем фоторепортаже «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Во многих новосибирских театрах активно ставятся произведения Александра Сергеевича. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Во многих новосибирских театрах активно ставятся произведения Александра Сергеевича. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

— У нас в городе, к примеру, есть улица Пушкина. Она находится практически в центре Новосибирска, недалеко от пересечения Ипподромской и Гоголя. В шаговой доступности — «Первый театр» и «Березовая роща». Длина улицы около двухсот метров. С одной стороны — многоэтажный жилой дом, с другой — частные, вполне себе сказочные домики. Во многих новосибирских театрах активно ставятся произведения Александра Сергеевича: «Пиковая дама. Игра», «Скупой рыцарь», «Борис Годунов», «Евгений Онегин» (Оперный театр), постановку «ДуброFFский» (Музыкальный театр), спектакль «Онегин» («Красный факел»). В отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН хранятся редчайшие для библиотек Сибири и Дальнего Востока прижизненные издания Пушкина. Кроме того, библиотека может также гордиться и практически полным собранием номеров журнала «Современник», основанного Александром Сергеевичем, в том числе первым его выпуском в трех томах, изданным при активном участии великого поэта. Именем Александра Сергеевича Пушкина в Новосибирске назван педагогический лицей в Октябрьском районе и библиотека в Ленинском. Перед каждым из зданий установлен бюст поэта. Есть в Новосибирске и настоящий «Пушкинский дворик», где находится памятник поэту. Располагается он во дворе художественного музея, — сообщает издание. — А театр «Красный Факел» создал весьма необычный проект под названием «Ужин с Пушкиным», которое зрители смотрят за столиками КаФе. «Завораживающе живое классическое чтение великих строк. Самые харизматичные мужчины “Красного факела” воскрешают магию и озорство пушкинского слога под звуки музыки Георгия Свиридова, превращая нас в собеседников, друзей и даже “сотрапезников” автора. Кажется, вот-вот откроется дверь — и Александр Сергеевич присоединится к компании, заказав “свинину Гарбюръ” или “форель Алабресъ”…» — сказано в аннотации к действу.

В ГПНТБ СО РАН хранятся редчайшие прижизненные издания Пушкина. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

В ГПНТБ СО РАН хранятся редчайшие прижизненные издания Пушкина. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

А самые начитанные сибиряки накануне дня рождения поэта могут также проверить свои знания, пройдя тест, основанный на одном из самых знаменитых произведений Пушкина — «Евгений Онегин».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Насколько хорошо вы знаете «Евгения Онегина»: пройдите тест в честь дня рождения Александра Пушкина
«Разулись и уснули у лифта»: спящая парочка в бизнес-центре рассмешила сибиряков
«Избили и привязали к батарее»: бизнесмена день держали в плену из-за партии масок за 31 миллион рублей
«Рядом с его велосипедом — следы медведя»: под Пермью в лесу пропал 10-летний мальчик
«Врачей не хватает, лечит гинеколог»: сибирячка рассказала, как ее мама с подозрением на коронавирус оказалась в больнице
Будут ли работать кладбища в Новосибирске на родительскую субботу 6 июня 2020 года
Прокуратура проверит многодетную мать, у которой забрали пятерых детей
В Новосибирске спасатели продезинфицируют школы перед ЕГЭ
Затопило всю дорогу: в Ленинском районе забил фонтан кипятка
За время пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 5,6 миллионов рублей
Погода на выходных в Новосибирске: чего ждать сибирякам 6 и 7 июня 2020 года
«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
Нарушитель, вооруженный пистолетом, задержан
«Ржавая развалюха, как она еще едет»: новосибирцев возмутило состояние «скорой», застрявшей в яме