Насколько хорошо вы знаете «Евгения Онегина»: пройдите тест в честь дня рождения Александра Пушкина

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:13:59+03:00

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Шестого июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Имя великого поэта знакомо с детства каждому жителю России. И, несмотря на то, что с Новосибирском его судьба не была так тесно сплетена как, скажем, с Санкт-Петербургом, в нашем городе есть много интересных вещей, с ним связанных. О самых ярких из них рассказали в своем фоторепортаже «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Во многих новосибирских театрах активно ставятся произведения Александра Сергеевича. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

— У нас в городе, к примеру, есть улица Пушкина. Она находится практически в центре Новосибирска, недалеко от пересечения Ипподромской и Гоголя. В шаговой доступности — «Первый театр» и «Березовая роща». Длина улицы около двухсот метров. С одной стороны — многоэтажный жилой дом, с другой — частные, вполне себе сказочные домики. Во многих новосибирских театрах активно ставятся произведения Александра Сергеевича: «Пиковая дама. Игра», «Скупой рыцарь», «Борис Годунов», «Евгений Онегин» (Оперный театр), постановку «ДуброFFский» (Музыкальный театр), спектакль «Онегин» («Красный факел»). В отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН хранятся редчайшие для библиотек Сибири и Дальнего Востока прижизненные издания Пушкина. Кроме того, библиотека может также гордиться и практически полным собранием номеров журнала «Современник», основанного Александром Сергеевичем, в том числе первым его выпуском в трех томах, изданным при активном участии великого поэта. Именем Александра Сергеевича Пушкина в Новосибирске назван педагогический лицей в Октябрьском районе и библиотека в Ленинском. Перед каждым из зданий установлен бюст поэта. Есть в Новосибирске и настоящий «Пушкинский дворик», где находится памятник поэту. Располагается он во дворе художественного музея, — сообщает издание. — А театр «Красный Факел» создал весьма необычный проект под названием «Ужин с Пушкиным», которое зрители смотрят за столиками КаФе. «Завораживающе живое классическое чтение великих строк. Самые харизматичные мужчины “Красного факела” воскрешают магию и озорство пушкинского слога под звуки музыки Георгия Свиридова, превращая нас в собеседников, друзей и даже “сотрапезников” автора. Кажется, вот-вот откроется дверь — и Александр Сергеевич присоединится к компании, заказав “свинину Гарбюръ” или “форель Алабресъ”…» — сказано в аннотации к действу.

В ГПНТБ СО РАН хранятся редчайшие прижизненные издания Пушкина. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

А самые начитанные сибиряки накануне дня рождения поэта могут также проверить свои знания, пройдя тест, основанный на одном из самых знаменитых произведений Пушкина — «Евгений Онегин».

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