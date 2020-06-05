«Разулись и уснули у лифта»: спящая парочка в бизнес-центре рассмешила сибиряков

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:29:55+03:00

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Вечером в крупном новосибирском бизнес-центре сотрудники обнаружили двоих молодых людей, решивших переночевать прямо на полу возле лифта в холле одного из этажей. Кем были эти Ромео и Джульетта, и что они делали в здании поздно вечером, до сих пор остается загадкой.

— Ребята постелили на полу маты, аккуратненько разулись и легли спать прямо около лифта. Причем, разбудить их не смог ни яркий свет оттуда, ни мои постоянные передвижения. Они как лежали там спокойно, так и продолжали лежать. Причем, одеты они довольно неплохо, в чистеньких беленьких носочках. Что их подвигло на ночевку на полу в офисном здании — не понятно, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник одного из офисов.

Кстати, по словам сотрудников, которые работают на этом этаже и приходят на службу рано — около 6 часов утра, к этому времени парочка уже успела ретироваться с места своего ночлега. Видимо, крепко спящие ребята — ранние пташки.

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