«Рядом с его велосипедом — следы медведя»: под Пермью в лесу пропал 10-летний мальчик

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:45:33+03:00

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В Пермском крае всю ночь искали 10-летнего Костю Лунегова. Ребенок пропал, когда возвращался домой на велосипеде через лес. Об исчезновении мальчика заявили родители вечером 3 июня.

Известно, что Костя отдыхал на берегу реки в Гайнском районе вместе со своими друзьями. Домой дети отправились разными путями: двое пошли пешком, а Костя решил проехать на велосипеде через лес. Велосипед нашли там вчера, 4 июня. Поисковики отметили, что рядом с этим местом было много медвежьих следов.

— Вчера часть волонтеров отпросились с работы, а кто-то вообще все бросил, и поехали на место поисков, — рассказала КП-Пермь координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. — Добирались до места на вездеходах семь часов. Сначала до Гайн, а там, через переправу уже в поселок Лель. Сегодня продолжим формирование экипажей. Люди по-прежнему нужны, ехать туда можно только на высокопроходимых машинах, нужен бензин.

Искать мальчика помогают также полицейские, спасатели и следователи. На месте работают волонтеры и кинологи со служебно-розыскными собаками. Уже были прочесаны десятки километров северного леса, и район поиска за последнее время был значительно увеличен.

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