«Врачей не хватает, лечит гинеколог»: сибирячка рассказала, как ее мама с подозрением на коронавирус оказалась в больнице

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:53:07+03:00

Девушка рассказала о том, как ее маму лечат в Новосибирске от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Девушка рассказала о том, как ее маму лечат в Новосибирске от коронавируса. По словам дочери, в качестве лечащего врача у женщины выступает гинеколог, а сам тест она получит не ранее, чем через 10 дней.

— У меня маму положили в больницу с двухсторонней пневмонией. Я живу очень далеко и от реалий Новосибирска далека. Она мне сказала по телефону, что результат на коронавирус у нее будет только через неделю-десять дней. Мне кажется, что это очень долго, неужели дело в перегруженности медиков? Кроме того, мама сказала, что ее пневмонию лечит врач гинеколог. Видимо, других уже не хватает врачей, такие сейчас времена, — написала девушка в паблике «Академгородок» в Фейсбуке.

В министерстве здравоохранения по Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали данную ситуацию.

— Если пациентов не устраивает какой-либо аспект лечения, то со своими жалобами они могут обратиться к руководителю медучреждения, где они, собственно, его и проходят. Говоря о том, что к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией приступают непрофильные специалисты, можно сказать, что это действительно возможно в сложившихся условиях. Медики проходят специальную экспресс-учебу, где за 36 часов их учат работать с такими пациентами. Разумеется, саму работу уже курирует профильный специалист в данной области, — пояснили в областном минздраве.

КП-Новосибирск также направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы подробнее разобраться в данной ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU