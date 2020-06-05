В Новосибирске спасатели продезинфицируют школы перед ЕГЭ
Новосибирские спасатели дезинфицируют школы перед ЕГЭ. До 25 июня планируется провести обработку в 58 школах, где будет проходить экзамен.
До 25 июня планируется провести обработку в 58 школах, где будет проходить экзамен. Фото: ГУ МЧС по НСО
— Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России используют необходимые дезинфицирующие средства, которые разрушают вирусы, но при этом безопасны для людей и окружающей среды. Ими обрабатываются дверные ручки, выключатели, лестничные перила и подоконники в школах. Особое внимание уделяется контактным поверхностям — столам, стульям и местам общего пользования, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В МЧС также напоминают, что они ежедневно участвуют в дезинфекции скверов и парков. Фото: ГУ МЧС по НСО
В МЧС также напоминают, что они ежедневно участвуют в дезинфекции скверов и парков, медучреждений, привокзальных площадей, вокзалов, , зданий и помещений силовых структур, а также дворов и придомовых территорий. Всего в Новосибирске спасатели обработали более 700 зданий и сооружений.
В Новосибирске спасатели продезинфицируют школы перед ЕГЭ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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