За время пандемии новосибирцы заплатили штрафов на 5,6 миллионов рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:26:35+03:00

В Управлении Судебного департамента в Новосибирской области рассказали о том, сколько штрафов заплатили сибиряки за нарушение карантинных мер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Управлении Судебного департамента в Новосибирской области рассказали о том, сколько штрафов заплатили сибиряки за нарушение карантинных мер. По данным ведомства, эта сумма составила более 5,6 миллионов рублей.

— Районными судами Новосибирска и Новосибирской области за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года рассмотрено 1178 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. С 1 апреля по 31 мая 2020 года рассмотрено 286 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — сообщили в Управлении.

Предупреждение вынесли 501 человеку, а общая сумма штрафов составила 5657800 рублей. Кроме того, была приостановлена работа 21 организации. Стоит отметить, что городские суды также рассматривали и дела, касающиеся принудительной госпитализации и самоизоляции людей с коронавирусом. Так, по решению суда, 17 человек поместили в обсерватор, а 14 — отправили в больницу.

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