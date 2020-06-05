2020-06-05T12:06:26+03:00
Общество

Погода на выходных в Новосибирске: чего ждать сибирякам 6 и 7 июня 2020 года

Стало известно, какой будет погода на выходные в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Стало известно, какой будет погода на выходные в Новосибирске 6 и 7 июняСтало известно, какой будет погода на выходные в Новосибирске 6 и 7 июняФото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода на выходных в Новосибирске ожидается пасмурной и прохладной — 6 и 7 июня 2020 года столбик термометра поднимется не выше 19 градусов тепла. Но синоптики ответили, когда в столице Сибири прекратятся дожди.

— В июне, в отличие от аномально жаркого мая, в Новосибирск вторгаются арктические воздушные массы. Вчера температура была ниже нормы на 2,7 градусов. Правда, переместился на юг циклон, который несет облачность и дожди — он немного смягчает температурный фон, не дает нам окончательно замерзнуть ночью. Думаем, такая же погода сохранится в ближайшие два-три дня: от +6-11 градусов ночью и +14-19 — днем, с северным ветром и осадками, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Однако синоптики предполагают, что после выходных, 8, 9 и 10 июня вернется летняя погода: температура повысится до +20-24 градусов, а по западу Новосибирской области — до +29. А 10 июня должны закончиться дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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