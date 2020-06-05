2020-06-05T10:19:22+03:00
Происшествия

Нарушитель, вооруженный пистолетом, задержан

В магазине, находящемся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Кировском районе Новосибирска произошел вопиющий случай – пьяный мужчина угрожал присутствующим пистолетом. Бойцы группы быстрого реагирования задержали вооруженного нарушителя
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Фото: Влад КОМЯКОВ
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Инцидент произошел сегодня ночью. В пивном магазине на ул. Виктора Уса допоздна задержались сотрудники, проводившие инвентаризацию. Для проветривания помещения они оставили входную дверь приоткрытой. Примерно в два часа ночи в неё вошел нетрезвый молодой мужчина и потребовал продать ему пива. Поскольку магазин не работал, а сотрудники были заняты подсчетом товароматериальных ценностей, в обслуживании было отказано.

Возмущенный ночной посетитель перешёл на оскорбления продавцов с использованием ненормативной лексики, а затем выхватил из-за пазухи пистолет. Испуганные сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования.

Как рассказал старший экипажа ГБР Александр Клейменов, по прибытии они увидели стоящего на улице перед магазином мужчину. Заметив охранников, тот стремительно побежал в глубь двора.

Александр настиг его примерно в 600 метрах от магазина, когда тот споткнулся и упал. У мужчины был изъят пистолет.

Бойцы ГБР передали задержанного подъехавшим сотрудникам Кировского отдела полиции, которым и предстоит дать правовую оценку действиям нарушителя.

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