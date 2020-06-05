«Ржавая развалюха, как она еще едет»: новосибирцев возмутило состояние «скорой», застрявшей в яме
В пятницу, 5 июня, в Дзержинском районе Новосибирска застряла «скорая». Об этом сообщили очевидцы в соцсети. В подтверждение своих слов, они опубликовали снимок машины. На сам деле на фото, «скорая» провалилась одним колесом в яму. Но новосибирцев возмутило в большей степени не состояние дороги, а самой машины. Они отметили, что «скорая» вся проржавела и ее пора списать.
Новосибирцев возмутил изношенный вид машины.
— На такой «скорой» если повезут в больницу, то нужно всю дорогу читать «Отче наш», — написали подписчики паблика «АСТ-54».
— Ржавая развалюха, как она еще едет? Машина полностью сгнила.
— Жаль врачей и пациентов, которые вынуждены передвигаться на такой дырявой машине.
КП-Новосибирск попросила главного врача «Станции скорой медицинской помощи» Ирину Большакову прокомментировать ситуацию.
— У нас в том районе города вообще никто не застревал и не проезжал в недавнее время. Есть часть машин с цифрами «03», которые работают на поликлиники, они из старого автопарка. Могут быть машины и частной «скорой помощи», — рассказала Ирина Большакова КП-Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU