2020-06-05T06:51:46+03:00
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса ГК «Расцветай» на Красном проспекте

Объект не имеет аналогов по своей площади в центральной локации города. Застройщиком проекта выступает ГК «Расцветай», размер кредитной линии составит 9 млрд 056 млн рублей
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Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».
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Проект реализуется недалеко от центра Новосибирска, в 2-х минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» на пл. Калинина, крупнейшей транспортной развязке города. ЖК включает строительство объектов на 2 тыс. 384 квартиры. Дома будут сдаваться в 9 очередей: срок сдачи первой – начало 2023 года, последней – первый квартал 2026 года.

- Сделка по ЖК на Красном проспекте ознаменует собой важную веху в сотрудничестве Банка ДОМ.РФ и ГК «Расцветай»: проект является одним из крупнейших, что реализуются в городе. Уверены, что финансирование от Банка ДОМ.РФ станет залогом успешной реализации проектаРФ, – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 01 июня более 25% жилья (714 тыс. кв. м) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 831 тыс. кв. м жилья.

- Банк ДОМ.РФ финансирует уже не первый проект нашей компании. Между ГК «Расцветай» и Банком ДОМ.РФ установились крепкие деловые отношения, основанные на взаимовыгодном партнерстве. Проект на Красном проспекте, главной улице Новосибирска, станет отличным дополнением давно сформированного центрального района города, а будущим жильцам подарит удобство комфортной жизни вблизи развитой инфраструктуры и крупнейших рекреационных зон, – отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

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