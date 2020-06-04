2020-06-04T17:58:13+03:00
Общество

В Новосибирской области с января по апрель пневмонией заболели 4439 человек

Об этом рассказали в региональном минздраве
Алена КУЛЕШОВА
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За период с 1 января по 30 апреля 2020 года в Новосибирской области пневмонией заболели 4439 человек.За период с 1 января по 30 апреля 2020 года в Новосибирской области пневмонией заболели 4439 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В министерстве здравоохарнения Новосибирской области рассказали, сколько сибиряков заболели пневмонией с января по апрель 2020 года. Их число перевалило за четыре тысячи: это почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

— За период с 1 января по 30 апреля 2020 года в Новосибирской области пневмонией заболели 4439 человек, за тот же период в 2019 году число заболевших составляло 3546 человек. Кроме того, с 1 января по 30 апреля этого года в регионе ОРВИ заболели 227 513 человек, в прошлом году заболевших было 232 974. Гриппом в Новосибирской области с 1 января по 30 апреля заразились 1201 человек, в 2019 году за аналогичный период гриппом переболел 771 человек, — сообщили в региональном минздраве в ответ на запрос новосибирского общественника Евгения Митрофанова.

В министерстве также добавили, что по официальным данным на 29 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 107 491 тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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