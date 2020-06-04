2020-06-04T17:18:17+03:00
Коронавирус Covid-19

«Хватит на месяц бесперебойной работы»: в больницах области проверили запасы средств защиты для врачей

Выездную проверку организовал региональный минздрав
Екатерина ИВАНОВА
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На данный момент в больницах области дефицита средств защиты для медперсонала нет.На данный момент в больницах области дефицита средств защиты для медперсонала нет.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Комиссия во главе с замминистром минздрава Еленой Аксеновой побывала в детской больнице №3 и больнице скорой медицинской помощи №2. В первом медучреждении есть отдельный корпус для детей с подозрением на COVID-19, а также с подтвержденным диагнозом. Поэтому наличие средств защиты – среди основных приоритетов. В больнице скорой медицинской помощи №2 не работают с коронавирусом, но средствам защиты тоже уделяется повышенное внимание.

- В больнице скорой помощи №2 зафиксированы случаи заболевания среди сотрудников. В полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия, средства защиты имеются в достаточном количестве, усилен контроль, проведена дополнительная разъяснительная работа с персоналом, - отметила Елена Аксенова.

В целом, как заверили в правительстве региона, на данный момент в больницах области дефицита средств защиты для медперсонала нет. Текущих запасов хватит более чем на месяц бесперебойной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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