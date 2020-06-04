В Новосибирской области от коронавируса умерли двое: что о них известно

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:53:55+03:00

За последние сутки от коронавируса умерли две женщины. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В четверг, 4 июня стало известно, что от коронавируса умерли еще двое пациентов инфекционного госпиталя. Обе женщины, одной было 34 года, второй — 59 лет. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— За последние сутки коронавирус обнаружили у 104 человек. С начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 3226 человека, в том числе 191 ребенок. 1262 человека выздоровели, 36 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 75 человек, к аппарату ИВЛ подключены 24 пациента.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции и масочный режим. Без маски нельзя появляться в общественных местах. За несоблюдение правил, могут оштрафовать как минимум на тысячу рублей. Также без маски не пустят в общественный транспорт, не продадут продукты в супермаркете.

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ИСТОЧНИК KP.RU