«Не знаю, кому я помешала»: соседи замуровали 80-летнюю женщину в квартире
В Заельцовском районе Новосибирска 80-летняя женщина не смога выйти из своей квартиры. Оказалось, что ее двери запенили хулиганы. Пенсионерка вызвала спасателей МАСС.
— 3 июня в 12:04 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала, что не может открыть свою входную дверь. Сама она находится в квартире, дверь закрывает только на задвижку. Железная дверь по всему периметру запенена монтажной пеной, кроме того запененными оказались замок и звонок, — рассказали в МАСС.
Пожилая женщина призналась, что такое с ней происходит не впервые. Пенсионерка в недоумении, говорит, что не с кем не ссорилась и не поймет, кому могла помешать.
Как сообщили спасатели, информация о хулиганских действиях была передана в отдел полиции.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
В Новосибирске соседи замуровали пенсионерку у себя в квартире .Вчера днём в 12:04 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала, что не может открыть свою входную дверь. Сама она находится в квартире, дверь закрывает только на задвижку. По указанному адресу на ул. Красный Проспект в Заельцовский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели зашли в подъезд и подошли к указанной квартире. При визуальном осмотре двери было обнаружено, что железная дверь по всему периметру запенена монтажной пеной, кроме того запененными оказались замок и звонок. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54
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