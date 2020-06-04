«Не знаю, кому я помешала»: соседи замуровали 80-летнюю женщину в квартире

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:09:33+03:00

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В Заельцовском районе Новосибирска 80-летняя женщина не смога выйти из своей квартиры. Оказалось, что ее двери запенили хулиганы. Пенсионерка вызвала спасателей МАСС.

— 3 июня в 12:04 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала, что не может открыть свою входную дверь. Сама она находится в квартире, дверь закрывает только на задвижку. Железная дверь по всему периметру запенена монтажной пеной, кроме того запененными оказались замок и звонок, — рассказали в МАСС.

Пожилая женщина призналась, что такое с ней происходит не впервые. Пенсионерка в недоумении, говорит, что не с кем не ссорилась и не поймет, кому могла помешать.

Как сообщили спасатели, информация о хулиганских действиях была передана в отдел полиции.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

В Новосибирске соседи замуровали пенсионерку у себя в квартире .Вчера днём в 12:04 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от пожилой женщины, которая рассказала, что не может открыть свою входную дверь. Сама она находится в квартире, дверь закрывает только на задвижку. По указанному адресу на ул. Красный Проспект в Заельцовский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели зашли в подъезд и подошли к указанной квартире. При визуальном осмотре двери было обнаружено, что железная дверь по всему периметру запенена монтажной пеной, кроме того запененными оказались замок и звонок. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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