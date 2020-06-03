2020-06-03T17:40:11+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирске на 3 июня 2020: назван район города, где заболевших больше всего

Карта распространения коронавируса в Новосибирске на 3 июня 2020: рассказываем о ситуации в городе
Татьяна СОЛОВОВАГалина СИМОНОВА
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Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Карта распространения коронавируса в Новосибирске на 3 июня 2020: в соцсетях появился документ, в котором представлено количество заболевших в каждом районе города. Исходя из этих данных, больше всего инфицированных приходится на Ленинский район.

— Структура заболеваемости по районам города такова: в Дзержинском районе обнаружено 186 случаев заболевания, в Железнодорожном — 77, в Заельцовском — 214, в Калининском 179, в Кировском — 233, в Октябрьском — 191, в Ленинском — 463, в Первомайском 74, в Советском — 114, в Центральном — 217. Всего в Новосибирске 1948 людей болеют коронавирусом, — сообщается в документе, снимки которого были представлены в паблике «Союз жителей Кировского района».

Исходя из этих данных, больше всего инфицированных приходится на Ленинский район.

Исходя из этих данных, больше всего инфицированных приходится на Ленинский район.

Источник КП-Новосибирск заявил, что данная сводка, в целом, отражает реальную ситуацию в городе. Мы направили запрос в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области и будем продолжать информировать вас о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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