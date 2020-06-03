2020-06-03T15:14:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Новосибирской области проверил работу Искитимской центральной городской больницы

Акцент сделан на своевременности выплат в рамках борьбы с COVID-19 и обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Медики полностью оснащены средствами индивидуальной защиты и укомплектованы всем необходимым для противодействия пандемии. Фото: nso.ruМедики полностью оснащены средствами индивидуальной защиты и укомплектованы всем необходимым для противодействия пандемии. Фото: nso.ru
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Выплаты врачам и медперсоналу, противостоящему распространению коронавирусной инфекции, наличие средств индивидуальной защиты, а также результаты капремонта помещений детской поликлиники — стали главными темами выездного совещания губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и глава Искитимского района Олег Лагода.

По направлению COVID-19 сегодня в Искитимской центральной городской больнице работают две бригады. Медики полностью оснащены средствами индивидуальной защиты и укомплектованы всем необходимым для противодействия пандемии. Кроме того, губернатор проинспектировал своевременность и полноту выплат врачам и медперсоналу согласно Указу Президента России.

Также глава региона проконтролировал результаты капремонта детской поликлиники при Искитимской центральной городской больнице. Как сообщают в правительстве региона, ремонт помещений этой детской поликлиники проведен за счет федеральных средств. В 2020 году при больнице будет открыт центр амбулаторно-клинической помощи. Для него уже закуплены аппараты КТ и МРТ, УЗИ, эндоскопии, идет подготовка помещений для их установки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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