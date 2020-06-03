ЭПМ-Новосибирский электродный завод организовал детскую игровую зону в Линевской районной больнице

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:09:09+03:00

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Детская кухня, горка, табуреты, мольберты, стулья и столы - несколько десятков единиц детской мебели и игрушек размещены в педиатрическом отделении поликлиники и стационаре.

Детская игровая зона в Линевской районной больнице появилась впервые. Оборудование адаптировано для детей разного возраста. Юные посетители больницы уже опробовали подарки и остались довольны.

- Теперь в ожидании приема дети под присмотром взрослых могут поиграть в развивающие игры, порисовать или покататься с горки. В организации медицинской педиатрической помощи очень важно отвлечь ребенка от переживаний. Еще важнее - поддерживать и занимать детей, находящихся на стационарном лечении. Теперь у нас появилась такая возможность, - отметила главный врач Оксана Смирнова.

В педиатрическом отделении поликлиники место для установки игровой зоны выбрали сразу. К просторному и светлому холлу на втором этаже примыкают прививочный и три педиатрических кабинета. Детей здесь собирается много, поэтому игровой домик, мольберт и мелки для рисования будут востребованы. Игротека в детском стационаре больницы оснащена развивающими игрушками, а площадка вокруг горки оборудована мягким покрытием, что делает игровой комплекс безопасным даже для самых активных ребят.

- Для поселка наше предприятие является градообразующим, и поддержка учреждений культуры, спорта и здравоохранения Линево - неотъемлемая часть нашей работы. Дарить подарки детям особенно приятно, - подчеркнула директор по персоналу ЭПМ-НовЭЗ Елена Берилло.

За Линевской районной больницей закреплено более 6 тысяч детей из рабочих поселков Линево и Листвянский, поселка Керамкомбинат, сел Гусельниково, Белово и Ургун. Желающих поиграть перед походом к врачу будет много, ведь радость и веселье помогают ускорить выздоровление.