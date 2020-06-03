«Врачи не могли к нему пробраться»: сибиряк во время припадка застрял в гараже
У жителя Бердска, страдающего эпилепсией, случился приступ, когда он был в гараже. Мужчина упал между автомобилем и стеной, где стоял стеллаж с инструментами. Из этой ловушки его не смогли вытащить медики, приехавшие на вызов. Все это произошло 1 июня в ГСК «Ветеран» в Бердске, возле переулка Авиаторов.
— Мужчина средних лет, у него эпилепсия всегда была. «Скорую помощь» вызвала жена. Врачи «скорой» прибыли на место, но пробраться к мужчине не смогли. Все были женщины, такая нагрузка им была не по силам. Позже вызвали спасателей МЧС — они потихоньку вытащили мужчину из западни, — рассказал КП-Новосибирск начальник подразделения бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин.
Спасатели передали сибиряка медикам, и те уже смогли оказать ему помощь.
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