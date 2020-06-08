2020-06-08T06:19:47+03:00
Дом. Семья

«Был обречен на одиночество»: новосибирцы спасли сфинкса с «кошачьим СПИДом»

Животное заразилось опасной болезнью во время драки
Никита МАНЬКО
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Животное болеет "кошачьим СПИДом", болезнь не передается людям. ФОТО: предоставлены Татьяной ПалкинойЖивотное болеет "кошачьим СПИДом", болезнь не передается людям. ФОТО: предоставлены Татьяной Палкиной
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Домашний кот Зигги появился в подвале одного из домов в Бердске: там его заметили волонтеры «Первого городского приюта» и увезли израненного лысого кота к ветеринару. Когда в клинике взяли анализы, то обнаружили у кота вирус иммунодефицита кошек — аналог ВИЧ.

— Это никак не лечится, просто есть в спящем состоянии у многих кошек. После стресса или переохлаждения болезнь проявляет себя, когда кошка заболевает обычной инфекцией. Тогда иммунная система животного не справляется и оно погибает, как люди при СПИДе. Но ВИК опасен только для кошек, ни одного случая передачи человеку не зарегистрировано, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Палкина.

Сейчас для сфинкса есть важное ограничение:

— Кота Зиги не сломала улица, он прошел испытание подвалом, кошачьими разборками, но теперь он должен находиться в изоляции от других животных, ведь есть взаимная опасность заражения, — пишут зоозащитники.

К счастью, для сфинкса нашлась новая хозяйка, у которой больше нет кошек, только собака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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