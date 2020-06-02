2020-06-02T13:58:02+03:00
Общество

Нуждается в помощи: под Новосибирском пропал парень в резиновых сапогах и с родинкой на щеке

О местонахождении мужчины ничего не известно с 27 мая
Алена КУЛЕШОВА
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Поисковики отмечают, что мужчина может находиться не только на территории области, но и в самом Новосибирске. Фото: "Лиза алерт"Поисковики отмечают, что мужчина может находиться не только на территории области, но и в самом Новосибирске. Фото: "Лиза алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках пропавшего в поселке Горный под Новосибирском 28-летнего Трощенко Евгения Александровича. О местонахождении мужчины ничего не известно с 27 мая.

— Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На щеке есть родинка, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темную куртку с капюшоном, черные штаны, черные короткие резиновые сапоги.

Поисковики отмечают, что мужчина может находиться не только на территории области, но и в самом Новосибирске. Кроме того, известно, что пропавший может нуждаться в помощи врачей.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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