2020-06-02T06:20:10+03:00
Общество

«Обслюнявил все свои иголки»: волонтеры показали, как ежик делает духи

Животное не любит, когда его колючки пахнут незнакомым запахом
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ежик слюнявит колючки, потому что не любит чужой запах на себе. Фото: ЦРДЖЕжик слюнявит колючки, потому что не любит чужой запах на себе. Фото: ЦРДЖ
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Волонтеры Центра реабилитации диких животных показали, как ежик делает себе духи. Еж внезапно меняется в поведении и из его рта начинает идти пена. Ее животное наносит на колючки, будто пену от геля для душа. Если не знать, что происходит, можно напугаться. Оказывается, все порядке: ежик делает духи для своих колючек.

— Это вовсе не бешенство. Колючий занят «самооплевыванием» или «набросом слюны». Это естественный ритуал, исполняемый ежами при обнаружении нового для них запаха. Растворяя в слюне летучие компоненты запаха, еж будто «делает для себя духи». Когда он наносит свой парфюмерный природный шедевр на себя, то начинает пахнуть выбранным им запахом, характерным для того места, где он оказался, — рассказали волонтеры ЦРДЖ.

Кстати, главное назначение таких духов — маскировка.

Новосибирские волонтеры показали, как ежик слюнявит свои колючки.ЦРДЖ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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