2020-06-01T19:13:53+03:00
Общество

Продавцы в шоке: сибиряк без маски выпил на кассе две бутылки кефира, чтобы его рассчитали

Разбираться с нарушителем правил приехали полицейские
Галина СИМОНОВА
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Масочный режим в Новосибирской области был продлен до 30 июня.Масочный режим в Новосибирской области был продлен до 30 июня.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Масочный режим в Новосибирской области был продлен до 30 июня. В постановлении губернатора региона больше всего споров вызвал пункт, согласно которому магазины и общественный транспорт могут не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. Не трудно догадаться, что такие ограничения пришлись по вкусу далеко не всем. Но некоторые новосибирцы готовы устроить настоящее шоу, лишь бы только не надевать на лицо гигиеническую маску.

— В минувшие выходные дни в Новосибирске было зарегистрировано самое большое количество происшествий, связанных с нарушением масочного режима. Впервые за весь период пандемии за последние три дня произошло более 10 подобных правонарушений. Антирекорд — 6 случаев, был достигнут 30 мая 2020 года, — рассказали КП-Новосибирск в агентстве безопасности ГВАРДИЯ.

К примеру, один такой нестандартный инцидент произошел 30 мая, около половины одиннадцатого вечера, в супермаркете на улице Кошурникова. Молодой человек рьяно протестовал против требований персонала магазина надеть маску. И в знак протеста новосибирец решил устроить своеобразный перформанс: он прошел в торговый зал и демонстративно выпил прямо из горла две бутылки кефира. После этого парень отправился на кассу: он был твердо уверен, что уж теперь-то его однозначно рассчитают — ведь кефира уже нет. Но, поскольку маску сибиряк все-таки не надел, ему в обслуживании отказали. А прибывшие на место бойцы ГБР уже передали нарушителя сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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