Единороссы устроили праздник для маленьких пациентов больницы номер №3

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:55:11+03:00

В День защиты детей, который в этом году проходит во время пандемии коронавирусной инфекции, новосибирские единороссы организовали акцию «Лето добра»

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Для маленьких пациентов детской больницы №3, получающих лечение от коронавируса, либо ожидающих подтверждение диагноза, партийцы устроили красочное представление с мыльными пузырями, воздушными шарами и аниматорами во дворе медицинского учреждения.

Главврач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов уверен, что детское настроение и положительные эмоции - половина успеха и один из компонентов терапии у детей.

- Сегодня то время, когда некоторые из детей, вместо того, чтобы отдыхать в детских оздоровительных лагерях находятся в стенах этой больницы. Конечно, это не самое лучшее времяпрепровождение. Огромное спасибо волонтерам и движению больничных клоунов, которые уже многие годы сотрудничают с лечебными учреждениями Новосибирска и поддерживают маленьких пациентов. Благодаря их добрым сердцам у детей - отличное настроение, а это один из компонентов терапии. После таких мероприятий, у пациентов - очень хорошая клиническая динамика. Праздник получился замечательный. И пусть дети видели его из окон, но у них были улыбки и радость в глазах, - прокомментировал Анатолий Юданов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец, отметила что добровольцы волонтёрского центра продолжают свою работу. Волонтерский центр, по-прежнему работающий в ежедневном режиме, принимает заявки от новосибирцев, находящихся в группе риска или трудной жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

- Каждый ребенок имеет право на праздник. В День защиты детей мы не могли остаться в стороне и не поддержать пациентов детской больницы №3. Несмотря на сложные условия, мы организовали для них этот праздник и передали через врачей подарки детям, - сказала Юлия Швец.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В завершении представления волонтеры «ЕР» передали врачам детской больницы разрешенные подарки для маленьких пациентов: раскраски, фломастеры, леденцы, печенье, соки, воду, а организаторы запустили в небо несколько десятков разноцветных шаров, чтобы каждый ребенок, глядя в небо, загадал свое самое заветное желание.