В Новосибирске за нарушение масочного режима оштрафовали 138 человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:23:44+03:00

В Новосибирске с 28 мая 138 человек оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Новосибирске за два дня 138 человек оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По данным правоохранительных органов, только за 28-29 мая к ответственности было привлечено 138 человек. Минимальная сумма штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей. Решение о привлечении гражданина к ответственности выносит суд на основании протокола, составленного должностным лицом, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, постановление губернатора Новосибирской области, в котором прописана необходимость носить в общественных местах гигиеническую маску, вышло 28 мая 2020 года. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. Причем отвечать за несоблюдение правил безопасности будет не только сам нарушитель, но и юридические лица или индивидуальные предприниматели. К примеру, за то, что на покупателе нет маски, заплатит штраф не только он сам, но и магазин, в котором его обслужили.

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