2020-06-01T14:23:44+03:00
Общество

В Новосибирске за нарушение масочного режима оштрафовали 138 человек

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новосибирске с 28 мая 138 человек оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте.В Новосибирске с 28 мая 138 человек оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Новосибирске за два дня 138 человек оштрафовали за отсутствие маски в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

— По данным правоохранительных органов, только за 28-29 мая к ответственности было привлечено 138 человек. Минимальная сумма штрафа для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей составляет 30 тысяч рублей. Решение о привлечении гражданина к ответственности выносит суд на основании протокола, составленного должностным лицом, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, постановление губернатора Новосибирской области, в котором прописана необходимость носить в общественных местах гигиеническую маску, вышло 28 мая 2020 года. За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. Причем отвечать за несоблюдение правил безопасности будет не только сам нарушитель, но и юридические лица или индивидуальные предприниматели. К примеру, за то, что на покупателе нет маски, заплатит штраф не только он сам, но и магазин, в котором его обслужили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске трамвай сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
В Новосибирске за нарушение масочного режима оштрафовали 138 человек
Дошутился: новосибирцу, приставившему к голове полицейского игрушечный пистолет, дали срок
Защищать здоровье в новых условиях: в детском отделении поликлиники провели капремонт
В Новосибирске сняли первое ограничение режима самоизоляции: рассказываем, какое
Губернатор Андрей Травников: «1 июня в рамках поручения президента начинаются выплаты гражданам».
«Насадила картошки!»: в Бердске старшая по дому устроила во дворе пятиэтажки огород
Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции
«Подругам до последнего не говорила»: невеста устроила экстремальный девичник на байках
Сибирячек, танцевавших на запрещенной дискотеке в центре Новосибирска, оштрафовали
Путешествия и пандемия: Денис Путилин о новых увлечениях
«Смотрите, они пытаются колеса спасти!»: в Новосибирске горит шиномонтажка
Погода в Новосибирске на начало июня: будет холодно
«Из-за тебя нас уволят, дебилка»: новосибирцев возмутила девушка без маски, из-за которой остановили сразу несколько трамваев
Да будет свет
«Пытался затормозить»: под Новосибирском грузовой поезд сбил 80-летнего пенсионера
Платили за покровительство: работник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей
Более 12 тысяч новосибирцев потеряли работу после 1 марта
В Новосибирске коронавирус за сутки выявили еще у семи детей
Иномарка врезалась в забор возле новосибирского пляжа: пострадали двое
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
В Новосибирске от коронавируса умер пенсионер: что о нем известно
В Новосибирске еще 105 человек заразились коронавирусом
«Втихаря снял и пожаловался»: новосибирца возмутила детская дискотека во дворе высотки
«Похож на гигантского жука»: в новосибирском зоопарке показали, как защищается напуганный броненосец
«Будем жить вместе, и любить друг друга»: таксист не выпускал пассажирку из машины, пока та не дала свой номер телефона
«Ему нужен был кофе»: новосибирец подрался с работницей супермаркета и устроил погром
Погода в Новосибирске на сегодня: расскажем, каким будет первый день лета
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе