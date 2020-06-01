2020-06-01T12:22:03+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «1 июня в рамках поручения президента начинаются выплаты гражданам».

Потенциальных получателей более чем 400 000 человек, но многие даже не были зарегистрированы на портале Госуслуги
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Губернатор Андрей Травников поручил организовать обратную связь от граждан по вопросу получения господдержки. Фото: nso.ruГубернатор Андрей Травников поручил организовать обратную связь от граждан по вопросу получения господдержки. Фото: nso.ru
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В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин вышел с рядом инициатив по поддержке граждан.

— Я поручал немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий. Необходимо сделать это не только быстро, но и наиболее удобно и просто для жителей нашего региона. Потенциальных получателей более чем 400 тысяч человек. Но многие не то что никогда не обращались с какими-то вопросами в органы соцзащиты, но даже не пользовались государственными или муниципальными услугами в электронном виде, не были зарегистрированы на портале Госуслуги. И эти задачи попутно приходится решать. 1 июня начинаются выплаты основным категориям граждан, нуждающимся в помощи. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета. Предлагаю организовать выборочную обратную связь с гражданами, — поручил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области сейчас реализуют 5 инициатив Президента России, принята необходимая нормативная правовая база, идет активная фаза предоставления выплат гражданам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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