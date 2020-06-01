«Насадила картошки!»: в Бердске старшая по дому устроила во дворе пятиэтажки огород

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:48:45+03:00

Жильцы возмутились, что сибирячка посадила грядки тольтко для себя, ведь земля-то общая

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В Бердске жители пятиэтажки №16 на улице Лунной взбунтовались против старшей по дому. Видите ли женщина без их согласия разбила под окнами огород. Жильцы возмущены, что сибирячка использует общую землю с выгодой только для себя. На фото видно, что земля у дома и правда вскопана, жильцы утверждают, что в почве уже сидят семена будущих овощей.

— Старшая по дому решила себе устроить огород на придомовой территории — это нормально? Не дому, себе лично. Посадила помидоры, перец, картошку, — пожаловался он в соцсетях.

Жителей дома возмутило такое поведение. Фото: соцсети.

Многие из подписчиков группы оценили идею, но нашлись и те, кто раскритиковал женщину:

— Было бы странно, если бы она насадила помидоров и картохи на весь дом. Тетка молодец! Не растерялась.

— Сажу под балконом цветы, подходит сосед и говорит: ты на следующий год лучше сади лучок, укропчик. А здесь сразу догадались

— Вот закидайте меня камнями, а я с автором поста согласна. У меня мама старшая по дому. Вот эта тетечка будет поливать свой огород с общего счетчика по воде, платить будет весь дом. А сейчас с этим огородом будет радость для алкоголиков, закуска рядом и искать не надо, — написали они в комментариях.

КП-Новосибирск уточнила у юриста, можно ли самовольно устраивать огород возле дома:

— Придомовая территория многоэтажки — собственность всех жильцов. Должно пройти общее собрание жителей, и большинство должно решить, что участок можно использовать одному человеку для своих нужд. Это касается и огородов, и простых клумб. Просто так землей один человек распоряжаться не может. По закону также участок вокруг дома может принадлежать администрации города. В этом случае нужно получить разрешение мэрии на пользование землей,, — сказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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