2020-06-01T11:42:50+03:00
Общество

Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции

Музыкант уверен, что он ни в чем не виноват
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции.Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции.
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал солиста группа «Рви меха» Александра Петенева на 5 тысяч рублей. Его обвинили в «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 1 июня 2020 года Александр Петенев признан виновным и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в 5 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, музыкальную группу «Рви меха» задержали сотрудники полиции после того, как они дали бесплатный концерт на площади Ленина. Позже главу группы Александра Петенева вызвали в суд. Солист рассказал «Комсомолке», что вину не признает: по его словам, музыканты выступали рядом с местом, где проходила дискотека, но режима самоизоляции не нарушали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирскую группу «Рви меха» вызывают в суд за концерт на площади Ленина во время самоизоляции

Солист утверждает, что закон музыканты не нарушали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дошутился: новосибирцу, приставившему к голове полицейского игрушечный пистолет, дали срок
Защищать здоровье в новых условиях: в детском отделении поликлиники провели капремонт
В Новосибирске сняли первое ограничение режима самоизоляции: рассказываем, какое
Губернатор Андрей Травников: «1 июня в рамках поручения президента начинаются выплаты гражданам».
«Насадила картошки!»: в Бердске старшая по дому устроила во дворе пятиэтажки огород
Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции
«Подругам до последнего не говорила»: невеста устроила экстремальный девичник на байках
Сибирячек, танцевавших на запрещенной дискотеке в центре Новосибирска, оштрафовали
Путешествия и пандемия: Денис Путилин о новых увлечениях
«Смотрите, они пытаются колеса спасти!»: в Новосибирске горит шиномонтажка
Погода в Новосибирске на начало июня: будет холодно
«Из-за тебя нас уволят, дебилка»: новосибирцев возмутила девушка без маски, из-за которой остановили сразу несколько трамваев
Да будет свет
«Пытался затормозить»: под Новосибирском грузовой поезд сбил 80-летнего пенсионера
Платили за покровительство: работник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей
Более 12 тысяч новосибирцев потеряли работу после 1 марта
В Новосибирске коронавирус за сутки выявили еще у семи детей
Иномарка врезалась в забор возле новосибирского пляжа: пострадали двое
Tele2 запустила в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт
В Новосибирске от коронавируса умер пенсионер: что о нем известно
В Новосибирске еще 105 человек заразились коронавирусом
«Втихаря снял и пожаловался»: новосибирца возмутила детская дискотека во дворе высотки
«Похож на гигантского жука»: в новосибирском зоопарке показали, как защищается напуганный броненосец
«Будем жить вместе, и любить друг друга»: таксист не выпускал пассажирку из машины, пока та не дала свой номер телефона
«Ему нужен был кофе»: новосибирец подрался с работницей супермаркета и устроил погром
Погода в Новосибирске на сегодня: расскажем, каким будет первый день лета
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе