1 Июнь 2020 2020-06-01T11:42:50+03:00

Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции.

Музыкант уверен, что он ни в чем не виноват

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Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал солиста группа «Рви меха» Александра Петенева на 5 тысяч рублей. Его обвинили в «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 1 июня 2020 года Александр Петенев признан виновным и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в 5 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, музыкальную группу «Рви меха» задержали сотрудники полиции после того, как они дали бесплатный концерт на площади Ленина. Позже главу группы Александра Петенева вызвали в суд. Солист рассказал «Комсомолке», что вину не признает: по его словам, музыканты выступали рядом с местом, где проходила дискотека, но режима самоизоляции не нарушали.

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ИСТОЧНИК KP.RU