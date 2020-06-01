Путешествия и пандемия: Денис Путилин о новых увлечениях

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:46:35+03:00

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В этом динамичном мире социальные сети - лучшее, что когда-либо случалось с людьми. Это стало не просто развлечением и средством общением, но и способом делать деньги. Здесь себя зарекомендовал Денис Путилин – влиятельный блогер. С самого раннего возраста Денис изучал разные части мира. А еще блогер не только путешествует, но и любит автомобили, что видно в его Instagram @putilin_off. Молодой человек, родившийся в России, посетил несколько частей света, включая Дубай, Кению, Восточную Африку, Бали, Сингапур, Гонконг, Куала-Лумпур и многие другие.

Фото из личного архива Дениса Путилина.

После каждого путешествия Денис делится своими инсайтами и находками. Одно из последних запоминающихся путешествий – поездка в Восточную Африку. В Африке жизнь не только состоит из вечеринок, развлечений, суеты и работы, но и из серьезных проблем. Путилин рассказал, как люди живут и выживают там. Блогер надеется, что правительства и бизнес-элиты из развитых стран помогут жителям Африки. Помимо этого, Денис занимается благотворительностью. Недавно он пожертвовал средства в Университет Центральной Флориды (UCF).

В настоящее время Путилин отдыхает от своих дневников путешествий, и нашел плюсы в самоизоляционном режиме в России. - Перерыв был очень нужен. У меня нет в планах поездок на следующие три месяца, и я все время провожу дома. Я думаю, что мировая экономика столкнется с огромным фоном из-за COVID-19, и в настоящее время мы должны оставаться в изоляции.

В будущем все уладится и вернется на круги своя, - сказал блогер. Сейчас Денис Путилин помогает бедным и нуждающимся людям, которые не могут позволить себе покупать товары первой необходимости в период пандемии.