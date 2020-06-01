2020-06-01T11:11:36+03:00
Происшествия

«Смотрите, они пытаются колеса спасти!»: в Новосибирске горит шиномонтажка

Из здания валит густой черный дым
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске крупный пожар: горит шиномонтажка. Фото: Алексей КремневВ Новосибирске крупный пожар: горит шиномонтажка. Фото: Алексей Кремнев
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В понедельник, 1 июня, на улице Гипсовая, 3 корпус 1 произошло ЧП. Там загорелось здание шиномонтажки. Очевидцы сняли, как из здания валит черный густой дым.

— Смотрите, они колеса выкатывают, пытаются их спасти, люди же могу угореть от такого дыма. Какой ужас! — комментируют на видео люди.

Густым черным дымом заволокло все вокруг. Фото: Алексей Кремнев

Густым черным дымом заволокло все вокруг. Фото: Алексей Кремнев

По словам новосибирцев, прибывшие на место происшествия пожарные машины заплутали среди многочисленных складов.

— К зданию можно проехать только по внутренней территории, а она там запутанная, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алексей Кремнев. - Сейчас здесь куча зевак. Приехала "скорая". За территорией уже около семи пожарных машин, часть автомобилей уже приступили к тушению около самого здания.

Рядом с горящим здание собралась много зевак. Фото: Алексей Кремнев

Рядом с горящим здание собралась много зевак. Фото: Алексей Кремнев

Густой дым окутал все ближайшие здания, в том числе и жилые дома.

Дым от пожара виден в разных районах Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дым от пожара виден в разных районах Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать происшествие позже.

В Новосибирске крупный пожар: горит шиномонтажка.Алексей Кремнев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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