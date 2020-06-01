Погода в Новосибирске на начало июня: будет холодно

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:23:11+03:00

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на начало июня Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на начало июня

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Погода в Новосибирске на начало июня: синоптики обещают погоду ниже нормы на 3 градуса, ночью снова наступят заморозки.

— Первая декада июня, в отличие от аномально жаркого мая, уже ожидается холодной: температура ниже нормы на 1-3 градуса. Потоки в атмосфере поменяются на северные и северо-западные, поэтому в ближайшие дни мы ждем дожди с грозами, порывистый ветер. Ночью на 2 июня будет понижение температуры до 6-11 градусов тепла, 3-4 июня — до 2-8 градусов тепла. Есть угроза заморозков до -2. Дневные температуры тоже будут понижаться: 2 июня от 14 до 19 градусов тепла, но по юго-востоку Новосибирской области — от 20 до 25. А потом пойдет постепенное снижение до 10 градусов 4 июня, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В конце этой неделе, с 5 по 7 июня, сибиряков ждет колебание температуры от +25 до +15 градусов тепла днем. Но есть шансы, что 8, 9 и 10 июня в Новосибирск вернется жара выше +25 градусов, передают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU