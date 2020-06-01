«Подругам до последнего не говорила»: невеста устроила экстремальный девичник на байках

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:43:33+03:00

Компания из 9 девушек в фате и шлемах прокатилась через весь центр Новосибирска

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Девять подруг-байкерш из Новосибирска необычно отметили девичник. Надев под шлемы фату, они отправились кататься на мотоциклах по городу. Их маршрут лежал от площади Ленина до самого «Экспоцентра».

Интересно, что все девушки разведены, только одна из них собралась замуж. Фото: Наталья Саценко.

— Подруга до последнего не признавалась, что выходит замуж. Думала, будем над ней шутить, ведь мы все разведены. Но нас всех объединяет мотоцикл, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Светлана Яблочкина.

Девушка рассказала, как на них реагировали автомобилисты и прохожие.

Девушки проехали через весь город: от площади Ленина до Экспоцентра. Фото: Наталья Саценко.

— Нам кричали «Браво, круто!». Машины сигналили вслед, и все прохожие улыбались! Куча положительных эмоций, когда едешь такой толпой, такое чувство единства! Еще говорили, что мы чокнутые, но так в принципе все наши знакомые говорят! — рассказывает Светлана.

Кстати, все подруги познакомились в автошколе. Они прекрасно водят мотоцикл, причем не первый год: стаж подружек от 3 до 11 лет.

Байкерши прокатились по Новосибирску на девичник.

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ИСТОЧНИК KP.RU