2020-06-01T09:30:38+03:00
Общество

Да будет свет

До 30 июня АО «РЭС» продолжит осуществлять прием заявок на технологическое присоединение в дистанционном формате
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 28.05.2020 № 88 особый режим ограничений и самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 июня 2020 года.

В указанный период центр и пункты обслуживания клиентов акционерного общества «Региональные электрические сети» в очном режиме работать не будут. При этом прием обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям будет осуществляться заочно - с помощью широкого спектра электронных сервисов, разработанных компанией для удобства потребителей.

В период усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий подать заявку на технологическое присоединение можно несколькими способами:

• направить по почте по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а;

• посредством сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте компании;

на электронную почту info-2@eseti.ru.

Статус поданной заявки клиенты смогут уточнить также дистанционно - на официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Кроме того, потребители могут задать все интересующие вопросы по телефону бесплатной линии 8-800-201-92-20, где их проконсультирует специалист call-центра, или с помощью формы обратной связи «Задать вопрос» на официальном сайте, в соответствующем разделе которого также публикуются ответы на часто задаваемые вопросы.

АО «РЭС» желает всем клиентам крепкого здоровья и еще раз призывает проявлять сознательность, соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания) за исключением крайней необходимости.

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