Платили за покровительство: работник РЖД попался на взятке в полмиллиона рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:35:45+03:00

Как таковых услуг он не оказывал, но обещал свою помощь компаниям, у которых возникли трудности с отправкой или доставкой груза

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Заместитель начальника по коммерческой части одного из филиалов «РЖД» в Новосибирске пойдет под суд за то, что брал взятки. Всего мужчина получил больше 500 тысяч рублей от коммерческих организаций. Он отвечал за перевозку грузов в товарных поездах. Об этом рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

— По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемый получал от представителей коммерческих компаний денежное вознаграждение. Погрузки учитывались официально. Но замначальника обещал за взятку в случае проблем пропустить груз той или иной компании вне очереди, то есть организовать перегрузку их товаров первыми. Но такой потребности не появилось, по факту деньги ему платили за покровительство, — рассказала КП-Новосибирск старший следователь Новосибирского следственного отдела на транспорте Ольга Зыкова.

На сотрудника «РЖД» завели уголовное дело по статье «Получение взятки». Его рассмотрит Ленинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU