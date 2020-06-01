Более 12 тысяч новосибирцев потеряли работу после 1 марта
В понедельник, 1 июня, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, в котором принял участие глава региона Андрей Травников, озвучили, сколько новосибирцев потеряли работу после 1 марта.
— На сегодня в качестве безработных в Центре занятости населения официально зарегистрировано 38 514 граждан, из них 24 181 человек подал заявление через портал «Работа в России», в том числе 12 906 граждан потеряли работу после 1 марта, — рассказали в региональном правительстве.
Напомним, потерявшим работу после 1 марта выплачивается пособие в максимальном размере — 14 656 рублей в месяц. На каждого несовершеннолетнего ребенка пособие по безработице увеличивается на 3 тысячи рублей. Введен временный упрощенный порядок подачи заявления на получение пособия. Его можно подать дистанционно через портал «Работа в России».
На конец прошлой недели было принято более 31 тысячи заявлений.
Признание граждан безработными осуществляется в течение 11 дней с момента подачи заявления.
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ИСТОЧНИК KP.RU