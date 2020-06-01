«Втихаря снял и пожаловался»: новосибирца возмутила детская дискотека во дворе высотки

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:18:01+03:00

Дети и их родители танцевали во дворе дома, стоя слишком близко друг к другу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В одном из дворов на улице Хилокской прошла детская дискотека. На площадке у высотки собрались десятки детей с родителями. Праздник на видео снял сосед. В соцсети он пожаловался на запрещенные танцы.

Он рассказал, что во время праздника все забыли о социальной дистанции и танцевали без масок и перчаток. В итоге на дискотеку приехал наряд полицейских.

— Полицейские не стали останавливать праздник, а позже пригласили к себе в автомобиль организаторов для выяснения всех обстоятельств, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

На дискотеку приехали полицейские.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцев возмутило поведение подписчика, пожаловавшегося на праздник.

— Видимо, кого-то забыли пригласить, а они втихаря сняли и пожаловались.

— Да вы без этого праздника зайдите в любой двор, там куча ребятни рядом друг с другом бесятся естественно без масок и перчаток.

— Пусть детишки играют, в чем проблема? Полицейские молодцы, не стали портить праздник детям.

— Стукачей полно, ну чем детский праздник-то помешал? Обмотайся пленкой и сиди молча дома.

В полиции КП-Новосибирск сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.

Праздник на Хилокской.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU