«Ему нужен был кофе»: новосибирец подрался с работницей супермаркета и устроил погром

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:05:13+03:00

Как рассказали очевидцы, сибиряк набросился с кулаками на администратора магазина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В супермаркете на улице Романтиков в Новосибирске сибиряк устроил погром. Как рассказали очевидцы, хулиган разбросал бутылки и банки с напитками, овощи и другие товары, ударил сотрудницу магазина.

Фото и видео с дебоширом появилось в группе «АСТ-54». Произошло все вечером в воскресенье, 31 мая.

— Я зашла просто за сыром и грибами, и там какой-то неадекватный ходит. Это ужас какой-то, просто страшно становится, надо уходить отсюда, — рассказала испуганная сибирячка, которая поделилась видео.

Дебошир раскидал товар по полу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В соцсети предположили, что дебошир устроил погром из-за того, что пришел в магазин без маски и его отказались отслуживать. Но автор видео объяснила ситуацию:

— Я свидетель, видео мое. Он начал выносить кофе. Его остановила админ торгового зала. Началась потасовка, за нее заступился муж. Админу досталось: прям на моих глазах он ударил ее кулаком по лицу. Маски ни при чем! — рассказала подписчица Валерия.

В полиции сообщили, что им поступило сообщение о конфликте между работником и посетителем магазина. Сотрудники выехали на место происшествия и приняли заявление, сейчас проводится проверка.

Погром в супермаркете.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU