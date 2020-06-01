«Будем жить вместе, и любить друг друга»: таксист не выпускал пассажирку из машины, пока та не дала свой номер телефона

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:25:38+03:00

В Новосибирске таксист не выпускал девушку из салона авто, пока она не дала ему свой номер телефона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам сибирячки, водитель заблокировал двери и проехал мимо адреса, где должен был ее высадить

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Таксист не захотел выпускать понравившуюся ему пассажирку из салона автомобиля и требовал дать номер телефона. Об этом рассказала напуганная девушка. Сибирячке пришлось пойти на хитрость, чтобы выбраться из машины.

— Поездка была от остановки «Ереванская». Водитель всю дорогу уговаривал познакомиться, жить вместе и любить друг друга. Мои отказы не понимал. Подъезжаем к конечному адресу, достаю деньги, чтобы рассчитаться за поездку, но водитель проезжает мимо и говорит, пока я не дам ему номер телефона он меня не выпустит с машины, — поделилась пережитым девушка в группе «ЧС54 | Новосибирск». — Двери заблокировал и продолжал движение. Ужас! Этот страх, смятение я запомню. Дала незнакомый номер, тогда только остановил машину, и я пулей вылетела из машины.

На рассказ девушки отреагировали в службе такси.

— Какой кошмар! Пожалуйста, напишите нам и уточните номер телефона, с которого вы оформляли заказ. Найдем его, и будет разбираться, — пообещали в компании.

Если факт подтвердится, то девушке вернут стоимость поездки, а водителя заблокируют. Также новосибирцы предложили сибирячке обратиться в полицию, чтобы водитель не напал на других понравившихся ему пассажирок.

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