2020-06-01T04:25:38+03:00
Общество

«Будем жить вместе, и любить друг друга»: таксист не выпускал пассажирку из машины, пока та не дала свой номер телефона

По словам сибирячки, водитель заблокировал двери и проехал мимо адреса, где должен был ее высадить
Александра Сударь
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В Новосибирске таксист не выпускал девушку из салона авто, пока она не дала ему свой номер телефона.В Новосибирске таксист не выпускал девушку из салона авто, пока она не дала ему свой номер телефона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Таксист не захотел выпускать понравившуюся ему пассажирку из салона автомобиля и требовал дать номер телефона. Об этом рассказала напуганная девушка. Сибирячке пришлось пойти на хитрость, чтобы выбраться из машины.

— Поездка была от остановки «Ереванская». Водитель всю дорогу уговаривал познакомиться, жить вместе и любить друг друга. Мои отказы не понимал. Подъезжаем к конечному адресу, достаю деньги, чтобы рассчитаться за поездку, но водитель проезжает мимо и говорит, пока я не дам ему номер телефона он меня не выпустит с машины, — поделилась пережитым девушка в группе «ЧС54 | Новосибирск». — Двери заблокировал и продолжал движение. Ужас! Этот страх, смятение я запомню. Дала незнакомый номер, тогда только остановил машину, и я пулей вылетела из машины.

На рассказ девушки отреагировали в службе такси.

— Какой кошмар! Пожалуйста, напишите нам и уточните номер телефона, с которого вы оформляли заказ. Найдем его, и будет разбираться, — пообещали в компании.

Если факт подтвердится, то девушке вернут стоимость поездки, а водителя заблокируют. Также новосибирцы предложили сибирячке обратиться в полицию, чтобы водитель не напал на других понравившихся ему пассажирок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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