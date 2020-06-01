Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:00:24+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июня 2020 года: показываем, на каких территория обнаружены заболевшие

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Пока распространение эпидемии не удается сдержать. На территории Новосибирской области зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 169 детей.

Между тем стоит отметить, что 1119 человек выздоровели, но, к сожалению, 32 пациентов инфекционного госпиталя спасти не удалось. Среди умерших в основном пенсионеры, которым было 60 лет и старше.

Новых районов на карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

Заболевшие коронавирусом помимо Новосибирска обнаружены в таких городах, как Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом есть и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском и

— 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного, — говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Все люди обязаны носить маски в общественных местах. Бех них не пустят в автобус и метро, не обслужат в магазине.

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