Двое сибиряков спасли детей из пожара и воды: их хотят наградить

29 Май 2020 2020-05-29T21:17:25+03:00

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В Советском районе двое сибиряков спасли детей, попавших в беду. Теперь 19-летнего студента Богдана Евстафьева и 57-летнего Олега Фомичева наградят за смелость и готовность прийти на помощь.

— В обоих случаях люди проявили свою гражданскую позицию, смелость и готовность прийти на помощь. Только благодаря им дети остались живы. Поэтому мы ходатайствовали о награждении этих новосибирцев грамотами, — пояснил изданию «Навигатор» Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району.

Первое ЧП случилось 19 мая: в квартире одного из домов по улице Ветлужской начался пожар. Дома в этот момент одни находились двое маленьких детей. Их старший брат решил оставить девочек дома и пошел гулять. Напуганные дети стали кричать и плакать, когда их услышал сосед Олег Фомичев. Мужчина не побоялся зайти в горящее помещение и вывести оттуда сестер.

Двое

Второе происшествие пришлось на 27 мая. Жительница Советского района отдыхала на пляже «Звезда» вместе со своим 8-летним сыном. Мальчик пошел купаться, но в тот день был сильный ветер, и ребенок не справился с разбушевавшимися волнами. Он нахлебался воды и уже начал тонуть, но его заметил Богдан Евстафьев, который был неподалеку. Он вытащил мальчика из воды.

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