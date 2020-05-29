2020-05-29T19:28:00+03:00
Общество

Выпускные 2020 в Новосибирске: когда пройдет, что будет можно

Выпускные 2020 в Новосибирске — рассказываем, чего ждать сибирякам
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем как пройдут выпускные 2020 в Новосибирске.Рассказываем как пройдут выпускные 2020 в Новосибирске.Фото: Екатерина ИВАНОВА
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Рассказываем, как пройдут выпускные 2020 в Новосибирске. Они состоятся 27 июня и будут проведены в режиме онлайн.

— Выпускной бал — прекрасная традиция, она объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят. При этом нельзя допускать того, чтобы этот праздник усугубил эпидемиологическую ситуацию в регионах. Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате, — цитирует Министра просвещения Сергей Кравцов официальный сайт минпросвещения России.

Стоит отметить, что в этом году в стране 11-е классы заканчивают 700 тысяч школьников. В обычном формате праздник может пройти только в регионах, который к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако и там необходимо будет соблюдать все меры предосторожности. При соблюдении требований и правил Роспотребнадзора выпускные могут пройти после того, как закончится ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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