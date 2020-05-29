Новосибирских детсадовцев обеспечат бесплатными продуктовыми наборами: за этим будет следить правительство
Юрист из Новосибирской общественной организации «Вектор» Андрей Андреев рассказал о звонке из Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области. В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания.
— В детских садах Новосибирска не все дети были обеспечены бесплатными продуктовыми наборами. Часть детей определенных категорий питаются в учреждениях бесплатно, но из-за ситуации с коронавирусом малыши не могут посещать сад. И если школьников, оказавшихся в аналогичной ситуации, обеспечили продуктовыми наборами, то детсадовцы остались «за бортом», — сообщало ранее издание ЧС-ИНФО.
После общественного резонанса, ситуацией заинтересовались в Москве. По словам Андрея Андреева, с ним связалась Заместитель руководителя УФК по Новосибирской области Надежда Гумилевская. Она попросила пояснить, какие именно категории детей остались без продуктовых наборов и пояснила, что эту проблему взяли на контроль в федеральном правительстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU