Новосибирских детсадовцев обеспечат бесплатными продуктовыми наборами: за этим будет следить правительство

29 Май 2020 2020-05-29T17:48:59+03:00

В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Юрист из Новосибирской общественной организации «Вектор» Андрей Андреев рассказал о звонке из Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области. В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания.

— В детских садах Новосибирска не все дети были обеспечены бесплатными продуктовыми наборами. Часть детей определенных категорий питаются в учреждениях бесплатно, но из-за ситуации с коронавирусом малыши не могут посещать сад. И если школьников, оказавшихся в аналогичной ситуации, обеспечили продуктовыми наборами, то детсадовцы остались «за бортом», — сообщало ранее издание ЧС-ИНФО.

После общественного резонанса, ситуацией заинтересовались в Москве. По словам Андрея Андреева, с ним связалась Заместитель руководителя УФК по Новосибирской области Надежда Гумилевская. Она попросила пояснить, какие именно категории детей остались без продуктовых наборов и пояснила, что эту проблему взяли на контроль в федеральном правительстве.

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