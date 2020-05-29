2020-05-29T17:48:59+03:00
Общество

Новосибирских детсадовцев обеспечат бесплатными продуктовыми наборами: за этим будет следить правительство

В Москве ситуацией заинтересовались после общественного резонанса
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания.В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Юрист из Новосибирской общественной организации «Вектор» Андрей Андреев рассказал о звонке из Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области. В Управлении интересовались детьми, которые остались без бесплатного питания.

— В детских садах Новосибирска не все дети были обеспечены бесплатными продуктовыми наборами. Часть детей определенных категорий питаются в учреждениях бесплатно, но из-за ситуации с коронавирусом малыши не могут посещать сад. И если школьников, оказавшихся в аналогичной ситуации, обеспечили продуктовыми наборами, то детсадовцы остались «за бортом», — сообщало ранее издание ЧС-ИНФО.

После общественного резонанса, ситуацией заинтересовались в Москве. По словам Андрея Андреева, с ним связалась Заместитель руководителя УФК по Новосибирской области Надежда Гумилевская. Она попросила пояснить, какие именно категории детей остались без продуктовых наборов и пояснила, что эту проблему взяли на контроль в федеральном правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирских детсадовцев обеспечат бесплатными продуктовыми наборами: за этим будет следить правительство
«Это карма»: под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине
«Ехал мимо, решил посмотреть»: что говорили на суде участники коронавирусной вечеринки в Новосибирске
День защиты детей в «Галамарте»: шоколадное яйцо и еще 1000 товаров для детей - по 1 рублю!
Дотанцевались: какие заведения оштрафовали за вечеринку в центре Новосибирска во время самоизоляции
Новую редакцию генплана Новосибирска примут осенью
Парламентарии: сельхозсубсидии необходимо выдавать по назначению
«Разбит нос, губа распухла»: в Новосибирске «Нива» сбила 9-летнего мальчика
ВТБ в Новосибирской области выдал 200 ипотечных кредитов со ставкой 6,5%
Никаких вечеринок: в Новосибирске появился горячий телефон для жалоб на тусовки
Посмотри мне в глаза: ученые реконструируют лица реальных новосибирцев из 18 века
В прекрасной физической форме и отлично знают законодательство: 75-ый ГБР ГВАРДИИ встал на защиту города
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Нам нужно привыкнуть к маскам, как к шапке и перчаткам»
За первую неделю в проекте «Человек против системы» зарегистрировались более 100 участников
Патологоанатома, рекламировавшего родным умерших гробы, оштрафовали на 4,5 миллиона рублей
Два высокопоставленных чиновника из Новосибирска заболели коронавирусом
Андрей Травников проголосовал на праймериз «Единой России»
День города в Новосибирске 2020: мэр Анатолий Локоть сделал заявление о празднике
Новосибирцев напугала пыль в подъезде: они вызвали пожарных и «скорую»