2020-05-29T16:51:10+03:00
Общество

«Это карма»: под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине

При этом автомобили подняли столб пыли
Алена КУЛЕШОВА
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На Бердском шоссе внедорожники, пытавшиеся объехать пробку, собрали новую на обочине. Фото: кадр из видеоНа Бердском шоссе внедорожники, пытавшиеся объехать пробку, собрали новую на обочине. Фото: кадр из видео
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На Бердском шоссе внедорожники, пытавшиеся объехать пробку, собрали новую на обочине. При этом автомобили подняли столб пыли.

— Несколько десятков автомобилей УАЗ Патриот намеревались миновать пробку, которая сегодня образовалась на Бердском шоссе и, съехав на обочину, устремились по ней, образовав облако пыли за собой, — цитирует очевидцев паблик «АСТ-54». — Однако осуществить свой план автомобилистам не удалось. На обочине они собрали новую пробку.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что хитрость водителей не принесла им желаемого результата. Даже наоборот: автомобилисты усугубили свое положение:

— Это карма.

— Думали, что они самые хитрые.

— Такое не часто увидишь, — пишут люди.

Под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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