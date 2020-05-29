«Это карма»: под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине
На Бердском шоссе внедорожники, пытавшиеся объехать пробку, собрали новую на обочине. При этом автомобили подняли столб пыли.
— Несколько десятков автомобилей УАЗ Патриот намеревались миновать пробку, которая сегодня образовалась на Бердском шоссе и, съехав на обочину, устремились по ней, образовав облако пыли за собой, — цитирует очевидцев паблик «АСТ-54». — Однако осуществить свой план автомобилистам не удалось. На обочине они собрали новую пробку.
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что хитрость водителей не принесла им желаемого результата. Даже наоборот: автомобилисты усугубили свое положение:
— Это карма.
— Думали, что они самые хитрые.
— Такое не часто увидишь, — пишут люди.
Под Новосибирском внедорожники хотели объехать пробку, но собрали новую на обочине.
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ИСТОЧНИК KP.RU