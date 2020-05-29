День защиты детей в «Галамарте»: шоколадное яйцо и еще 1000 товаров для детей - по 1 рублю!

29 Май 2020 2020-05-29T15:09:17+03:00

Детский день стоит того, чтобы отпраздновать его с размахом! Чем больше улыбок, смеха и хорошего настроения в первый день лета, тем лучше. И все для этого есть в «Галамарте»!

Изменить размер текста: A A

Только 1 июня легендарный «Киндер Сюрприз» будет стоить здесь всего 1 рубль, как и любой из 1000 разнообразных товаров для детей.

1000 товаров всего по 1 рублю - значит, есть из чего выбрать: игрушек в «Галамарте» просто море! Для любых возрастов и любых интересов: настольные игры и конструкторы, куклы и мягкие игрушки, раскраски и творческие наборы, книги и головоломки… Так что подобрать то, что понравится именно вашему ребенку, не составит никакого труда.

Ну а легендарный «Киндер Сюрприз» говорит сам за себя: еще ни один ребенок от него никогда не отказался, так что репутация у шоколадного яйца что надо. Когда-то, наверное, оно и стоило 1 рубль, ну а сейчас по такой цене его можно купить в «Галамарте» своему малышу на 1 июня.

Семейный поход в «Галамарт» на День защиты детей - прекрасный вариант: и детей подарками радуем, и сами при деньгах остаемся. С любой стороны хорошо. А чтобы не пропустить самые интересные предложения, следите за новостями на сайте!

8-800-333-4-000

www.galamart.ru

Наша справка

• Акции «Киндер Сюрприз» за 1 рубль» и «1000 товаров по 1 рублю» действуют с 1 июня по 1 июня 2020 года.

• Подробности об акции «Киндер Сюрприз» за 1 рубль» можно узнать на официальном сайте «Галамарт»

• Подробности об акции «1000 товаров по 1 рублю» можно узнать на официальном сайте «Галамарт»

На правах рекламы